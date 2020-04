Covid-19: Aumentam para 10 os infectados em Cabo Verde

Aumentou para 10 o número de casos confirmados da Covid-19 em Cabo Verde. Os dois novos casos registaram-se na Boa Vista e ambos são cidadãos nacionais.

De acordo com o ministro da Saúde, Arlindo Nascimento do Rosário, os dois novos casos registados na ilha da Boa Vista são dois cidadãos nacionais, um homem de 33 anos e uma mulher de 24 anos, que estavam em quarentena num dos hotéis da ilha.

O Aumento do número de casos infectados pelo covid-19 em Cabo Verde surge numa altura em que vários sectores da sociedade pedem o alargamento do Estado de Emergência, que termina na próxima sexta-feira.

Esta segunda-feira, o Presidente da República manteve encontros separados com uma comitiva governamental liderada pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva, e o presidente da Assembleia Nacional para avaliar a implementação do estado de emergência e analisar a possibilidade ou não do seu prolongamento, face à pandemia da Covid-19.

O chefe de Estado Jorge Carlos Fonseca disse, no final dos encontros, que esta semana deve comunicar a decisão de alargar ou não o estado de emergência no arquipélago.

