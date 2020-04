Sindicatos cabo verdianos acusam empresas de oportunismo no uso do lay-off

Para apoiar as empresas durante a situação de crise motivada pelo covid-19, o governo de Cabo Verde adoptou uma série de medidas excepcionais como o regime de 'lay-off’.Entretanto, vários sindicatos consideram que algumas empresas sólidas têm estado a ser oportunistas ao aproveitar as medidas do regime simplificado de suspensão de contratos de trabalho.

A dirigente sindical, Maria de Brito dá voz a estas críticas ao referir nomeadamente que « no caso da ASA (empresa de Aeroportos e Segurança Aérea), uma das melhores empresas do sector público e a mais rentável do país com lucros que ultrapassam mais de 2,3 de contos por ano, o recurso a essa medida não faz qualquer sentido.» Para a responsável sindical, isto «pode mesmo ser visto como um claro e puro oportunismo da administração daquela empresa » e « uma grande falta de solidariedade para com o país e para com o seu sistema de segurança social.»

Sem citar a empresa de Aeroportos e Segurança Aérea, ASA, o vice-primeiro ministro, Olavo Correia já veio esclarecer que as empresas públicas só podem recorrer ao instituto Lay-Off apenas em último caso.

«O governo já instruiu a todos os gestores das empresas públicas para utilizarem todos os demais instrumentos, sendo certo que este dispositivo só pode ser utilizado como solução de último recurso » indicou o vice-primeiro ministro ao acrescentar que « neste momento, não é recomendável e o governo entende que ainda não é necessária a utilização desse instituto e desse mecanismo por parte das empresas públicas ». Mais pormenores com Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 15/4/2020

Refira-se que de acordo com um novo balanço comunicado hoje pelas autoridades cabo-verdianas, foram detectados 45 novos casos positivos de coronavírus entre os funcionários de um hotel na ilha da Boa Vista, elevando para 56 o número total de pessoas infectadas no arquipélago, contando com um óbito registado no mês passado.

De acordo com as autoridades sanitárias cabo-verdianas, as pessoas diagnosticadas positivas encontram-se já isoladas e estão a ser acompanhadas por uma equipa médica que deverá ser reforçada, a mesma fonte adiantando ainda que "nenhum dos doentes covid-19 diagnosticados inspira, de momento, qualquer cuidado especial".

Amanhã, o país que cumpre hoje 18 dos 20 dias previstos do Estado de Emergência sanitária, deverá conhecer a decisão do governo sobre um eventual prolongamento desta medida excepcional, a OMS tendo recomendado no fim-de-semana passada esta opção ao arquipélago.

