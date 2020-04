União Europeia doa cinco milhões de euros a Cabo verde para apoio às famílias

Imagem de Ilustração. Agente dos serviços de limpeza municipais, passa em frente de um banco, na cidade da Praia. © AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Odair Santos

A União Europeia (UE) vai desembolsar de imediato um apoio inicial de cinco milhões de euros ao Tesouro Nacional de Cabo Verde, para acções prioritárias no âmbito da pandemia de covid-19, anunciou no sábado , o Governo cabo-verdiano. De acordo com Sofia Moreira de Sousa, embaixadora da União Europeia em Cabo Verde,a ajuda destina-se as famílias cabo verdianas mais vulneráveis à crise do novo coronavírus.