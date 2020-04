Covid-19: Cabo Verde equaciona cordão sanitário na cidade da Praia

Com mais três casos de infeção pelo novo coronavírus registado, neste domingo, 19, na cidade da Praia, eleva-se para 61 o número de casos confirmados da covid-19 no país. O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, afirma que se está perante uma situação de transmissão comunitária de covid-19, o que que pode levar ao isolamento de toda a cidade da Praia.

Publicidade Continuar a ler

De acordo com o ministério da Saúde e Segurança Social trata-se de um homem de 38 anos e duas mulheres de 41 e 27 anos, todos cidadãos Cabo-verdianos. No sábado, tinham sido confirmados na capital do arquipélago mais dois casos da covid-19, uma mulher de 35 anos e de uma jovem de 16 anos.

Todos os novos casos da covid-19 na cidade da Praia vêm na sequência do “processo de investigação epidemiológica”, iniciada sexta-feira, após detetado um novo caso na ilha de Santiago.

O Diretor Nacional de Saúde, Artur Correia, afirma que se está perante uma situação de transmissão comunitária de covid-19, o que que pode levar ao isolamento de toda a cidade da Praia.

“Não temos dúvidas de que estamos com uma transmissão comunitária de covid-19 a nível do concelho da Praia” disse para admitir que “se fala no isolamento da comunidade ou de toda a cidade da Praia, mas tudo isso vai depender da dinâmica da epidemia nos próximos dias”, explicou.

Anteriormente, as autoridades de saúde chegaram a admitir a possibilidade de um caso de transmissão comunitária na ilha de São Vicente, mas que não se verificou até ao momento, mantendo-se um caso confirmado de covid-19 há mais de duas semanas.

Há agora 61 casos confirmados de infecção em Cabo Verde e uma vítima mortal.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro