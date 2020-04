Cabo Verde com ensino à distância a partir de 27 de abril

Em Cabo verde e para fazer face à pandemia de Covid-19, arranca na próxima segunda -feira, dia 27 de Abril, o projecto escola à distância, que vai funcionar através da televisão, rádio e das emissoras comunitárias.

A partir da próxima segunda-feira, 27 de Abril arrancam as aulas da Educação à Distância “Aprender e estudar em casa".

Um programa no formato de tele e rádio aulas, criado pelo Governo, para garantir que o aluno mantenha o vínculo com a escola e os hábitos de estudar neste período em que as aulas presenciais encontram-se suspensas devido a pandemia da Covid-19.

De acordo como o chefe do executivo trata-se de um instrumento de apoio ao ensino e aprendizagem “muito forte”, através do qual os alunos podem ter acesso a qualquer hora e com rotina de horários bem definidos

Ao visitar os estúdios de gravação do programa educativo "Aprender e estudar em casa" esta terça-feira (21/04), o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva considerou a iniciativa umexcelente recurso para democratizar o acesso ao ensino de qualidade e que deve ficar para o futuro.

"...trata-se de um instrumento muito bom...porque as crianças e os adolescentes poderão ter acesso a um instrumento muito forte de aprendizagem, de ensino de diversas disciplinas, só ajuda e apoia, não substitui as aulas presenciais...o ensino à distância é um complemento...que nós queremos que continue a vigorar e a funcionar, independentemente desta fase e daqui para o futuro".

As aulas através das rádios, das televisões e das redes sociais podem ser acompanhadas pelos mais de 12 mil alunos da educação pré-escolar, cerca de 84 mil alunos inscritos no ensino básico obrigatório (do 1.º ao 8.º ano) e cerca de 30 mil alunos do ensino secundário (do 9.º ao 12.º ano).

Os cerca de 15% das famílias em Cabo Verde sem acesso a televisão no país vão receber apostilas com os conteúdos lecionados.

O concelho da Praia, na ilha de Santiago registou esta quarta-feira (22/04) mais 5 casos positivos por Covid-19, elevando para 73 casos o total de infectados no arquipélago, sendo 52 na ilha da Boa Vista, 19 na cidade da Praia (2 vindos da Boa Vista) e 1 no concelho do Tarrafal, em São Vicente.

Para reforçar o combate à pandemia de Covid-19, uma equipa composta por 33 médicos cubanos é aguardada esta quarta-feira (22/04) em Cabo Verde, no quadro da cooperação tripartida entre os governos de Cabo Verde, Cuba e o Luxemburgo.

