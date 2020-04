Covid-19: Cabo Verde confirma 82 casos positivos

Os casos de covid-19 em Cabo Verde continuam a aumentar com a transmissão comunitária na cidade da Praia. Esta quinta-feira registaram-se mais nove casos positivos na capital cabo-verdiana, elevando para 82 o números de infectados.

Publicidade Continuar a ler

Com os nove casos da Covid-19 registados esta quinta-feira, na cidade da Praia aumenta para 82 o número de pessoas infectadas em Cabo Verde pelo novo coronavírus.

Em comunicado o Ministério da Saúde esclarece que desses nove casos, sete são contactos de casos confirmados e dois foram casos suspeitos que se confirmaram.

“Os casos confirmados de doença encontram-se, de momento, estáveis e todos em isolamento”, segundo o Ministério da Saúde que avança que “não foram identificados casos positivos da covid-19 em nenhum outro concelho no país nas últimas 72 horas”.

Entretanto continua a decorrer o inquérito para apurar falhas na aplicação do protocolo no caso da chinesa diagnosticada com o novo coronavírus na ilha de São Vicente.

Várias especialistas afirmam que se poderá estar perante um falso caso positivo da Covid-19, mas o director nacional da Saúde, Artur Correia, descarta esta possibilidade com a qualidade dos testes realizados em Cabo Verde.

Desde o fim-de-semana passado que está em vigor um segundo período de estado de emergência, mantendo-se suspensas as ligações interilhas e a obrigação geral de confinamento.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro