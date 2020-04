Cabo Verde

Cabo Verde com 90 casos confirmados de covid-19 até este sábado

Novos casos do coronavírus em Cabo Verde, sobretudo, na Ilha de Santiago,onde está a capital Praia. AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Odair Santos

O Ministério da Saúde e da Segurança Social de Cabo Verde, informou hoje mais dois casos da covid-19, no país, aumentado para 90 o número de pessoas infectadas no país com o novo coronavírus.