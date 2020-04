Cabo Verde com 16 novos casos de covid-19

O Ministério da Saúde e da Segurança Social anunciou hoje 16 novos casos de covid-19 registados na cidade da Praia, elevando para 106 o total de infectados com novo coronavírus em Cabo Verde.

Os resultados foram divulgados em comunicado, onde o ministério da Saúde e da Segurança Social informa que no decurso do processo de investigação epidemiológica foram analisadas 142 amostras, das quais 16 deram resultado positivo, seis estão pendentes e os restantes testes deram negativo.

Também no mesmo documento refere o ministério da Saúde que “todos os doentes covid-19 estão em isolamento e vem evoluindo sem sintomas ou com sintomas ligeiros”.

Por outro lado, o Presidente da República afirmou, numa nota publicada na sua página oficial da rede social Facebook, que não vai prorrogar o estado de emergência nas ilhas sem casos confirmados de covid-19. Ou seja, o estado de emergência é levantado a meia-noite deste domingo, nas ilhas de Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava.

Entretanto, Jorge Carlos Fonseca tem alertado os cabo-verdianos na necessidade de continuar com as medida de distanciamento social porque ao seu ver tem evitado a propagação no novo coronavírus em Cabo Verde.

O Presidente da República deve tomar decisão sobre prorrogação do estado emergência nas ilhas com registo de casos da covid-19, na próxima quinta-feira após reunião com Governo.

O estado de emergência nas ilhas de São Vicente, Boa Vista e Santiago vigora até aoo dia 2 de Maio.

