Dois primeiros profissionais de Saúde em Cabo Verde contaminados pelo covid -19

Dois médicos do Hospital Agostinho Neto na cidade da Praia encontram-se na lista dos 109 infectados pelo novo coronavírus em Cabo Verde. O anúncio foi feito pelo Director Nacional de Saúde, Artur Correia, sem especificar a categoria profissional dos infectados.

«Eu confirmo que há dois profissionais de saúde aos quais foi detectado o vírus do covid-19 num dos exames de ontem, são médicos que trabalham no Hospital Agostinho Neto» limitou-se a indicar o responsável.

Alguns dos profissionais de saúde que trabalham com os dois médicos que acusaram positivo para a covid-19 já estão a ser testados, segundo as autoridades sanitárias.

Por outro lado, seis das nove ilhas habitadas do arquipélago, sem registo de casos positivos do covid-19 viram hoje levantado o Estado de Emergência. Contudo, algumas restrições permanecem, nomeadamente a interdição das ligações aéreas e marítimas internacionais e interilhas, a proibição do funcionamento dos espaços de diversão nocturna, dos ginásios, academias, escolas de artes marciais e similares. Continuam também limitadas as visitas a lares de idosos, hospitais e estabelecimentos prisionais.

O Primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva lembra que a população tem de continuar a tomar medidas para evitar a propagação do novo coronavírus. «o vírus não vai desaparecer de um momento para o outro. Por isso é preciso continuar com medidas de distanciamento social e medidas de protecção individual para evitar novos contágios e propagação ou descontrolo da situação de propagação do vírus», declarou o chefe do governo de Cabo Verde.

De referir que no campo económico, o Banco de Cabo Verde fez estimativas sobre o impacto desta crise sobre o país. De acordo com esta entidade, é de prever uma quebra da economia de 4 a 6,1% do Produto Interno Bruto (PIB) este ano, depois de o país ter registado um crescimento da ordem dos 5,7% no ano passado.

