Governo cabo-verdiano mantém aposta na Cabo Verde Airlines

O Governo está a reanalisar a situação da companhia aérea Cabo Verde Airlines para poder tomar uma decisão sobre ação do Estado na companhia de bandeira fase a crise provocada pela pandemia da Covid -19.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos garante que o governo mantém aposta na Cabo Verde Airlines: «O Governo tem demonstrado e tem dito claramente que não quer, jamais, deixar de apostar nessa companhia porque insere na estratégia de desenvolvimento do país. É uma peça importante na diversificação turística do país», frisou o ministro.

O ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, no parlamento, em resposta ao maior partido oposição, PAICV que pediu ao governo para clarificar a real situação da companhia aérea, após a IATA ter anunciado a suspensão da Cabo Verde Airlines do Plano de Facturamento e Liquidação.

O PAICV considera que a suspensão vai afectar diretamente a imagem do país e as agências de viagens nacionais.

«Tal situação de suspensão, para além de afectar directamente a imagem do país e da CVA, impacta directamente as agências de viagens nacionais e clientes individuais, pois a suspensão inclui vendas pendentes e reclamações de reembolso que já não serão liquidadas pela IATA», afirmou Julião Varela, deputado do PAICV.

