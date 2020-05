Cabo Verde tem 122 casos positivos de Covid-19

Cabo Verde tem esta sexta-feira, 1 de Maio, 122 casos positivos de Covid-19, registados nas ilhas de Santiago, Boa Vista e São Vicente, o Presidente Jorge Carlos Fonseca deverá esta sexta-feira pronunciar-se sobre o prolongamento ou não do estado de emergência.

Ao fazer esta sexta-feira (30/04) o ponto de situação sobre a pandemia de Covid-19 no arquipélago, o director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Barreto referiu que 6 casos se devem somar aos então 116 conhecidos, uma vez que dois membros da familia da cidadã estrangeira infectada em São Vicente, passaram a ser contabilizados, bem como mais três casos na Boa Vista que não tinha sido contabilizados.

Cabo Verde regista pois 122 casos acumulados de Covid-19, desde 19 de março, distribuídos pelas ilhas de Santiago (63), Boa Vista (56) e São Vicente (03), enquanto os casos de doentes recuperados passam a ser 4, sendo 2 em São Vicente, 1 na Praia e outro na Boa Vista.

O Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, que já fala de "pós emergência", vai anunciar esta sexta-feira (1/05) se vai prolongar, ou não, o estado de emergência nas três ilhas com casos de covid-19: São Vicente, Boa Vista e Santiago, onde ele vigora até à meia noite de sábado 2 de Maio.

As restantes 6 ilhas habitadas de Cabo Verde, onde não houve registo de casos de Covid-19, saíram do segundo período de estado de emergência dia 26 de abril,embora mantendo várias restrições.

Laboratório de Virologia já realizou 1911 testes

A presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, revelou que o Laboratório da Virologia já realizou até este momento 1911 testes de Covid-19 e tem capacidade para realizar mais 18 mil.

A presidente do INSP apresentou estes números esta quinta-feira (30/04), durante a habitual conferência de imprensa sobre a evolução da pandemia do novo coronavírus em Cabo Verde, tendo, frisado que esses 1911 testes não correspondem somente aos casos suspeitos e confirmados de Covid-19.

“Esses 1911 testes não correspondem somente aos casos suspeitos ou confirmados, esses testes foram feitos em vários âmbitos, nomeadamente no controlo de qualidade interno e externo, repetição de testes, painel de verificação”, realçou

Informou ainda, que o laboratório de virologia conta neste momento com cinco técnicos fixos, lembrando que no inicio da detecção de casos positivos da covid-19 no país o mesmo tinha apenas um técnico.

A ministra da Justiça e do Trabalho, Janine Lélis, considerou que a crise da pandemia de Covid-19 está a despertar o país, para o sentido de oportunidade do teletrabalho, proporcionando novas formas de organização e de produção.

A governante disse ser “este o momento em que as empresas puderam lançar mãos desta nova modalidade e perceber que é exequível”, tendo esclarecido que o governo já tinha regulamentado a lei desde Dezembro de 2019.

Por isto, explicou que quando veio esta pandemia, Cabo Verde já estava preparado em termos de legislação, sendo que alguns ajustes ainda foram feitas através de leis especiais, visando a sua aplicabilidade a nível da administração pública.

A ministra acredita que as vantagens em relação à proximidade das famílias, do acompanhamento dos filhos é de facto de destacar, advogando que actualmente há “muitas funções e algum tipo de trabalho que se avalia pelos resultados e podem sempre ser feitos pela via do teletrabalho”.

