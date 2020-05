Cabo Verde

Cabo Verde deve retomar ligações marítimas entre ilhas sem estado de emergência

Ligações aéreas podem ser mais complicadas a reactivar do que as marítimas. Aqui o Aeroporto do Sal, em Cabo Verde; RFI/Miguel Martins

Texto por: Odair Santos

O Gabinete de Crise criado para acompanhar a evolução do novo coronavírus em Cabo Verde encontra-se reunido para decidir sobre a retoma das ligações entre as sete ilhas que já saíram do Estado de Emergência.Na reunião os membros do governo que compõem o gabinete de crise presidido pelo chefe do executivo decidem sobre os os protocolos a serem observados para garantir a segurança sanitária por parte das empresas que exploram os sistemas de transportes marítimos e aéreos entre as ilhas do arquipélago.