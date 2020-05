Cabo Verde

Máscaras vão fazer parte da cesta básica em Cabo Verde

Fabrico de máscaras em ateliers de costura de Abidjã, na Costa do Marfim, o acessório passa a constar da cesta básica cabo-verdiana (Imagem de ilustração). ISSOUF SANOGO / AFP

Texto por: Odair Santos

O governo cabo-verdiano vai disponibilizar máscaras, gratuitamente, às populações mais carenciadas e às pessoas com idade superior a 65 anos. Esta foi uma garantia do primeiro Ministro, Ulisses Correia e Silva que explicou que a máscara vai fazer parte da cesta básica distribuída às famílias inscritas no Cadastro social único.