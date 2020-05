Cabo Verde: 10 casos de Covid-19 elevam total de infectados para 246

Cabo Verde registou 10 novos casos de Covid-19 na cidade da Praia. Cabo Verde recebeu 1,4 milhões de máscaras compradas à China e espera nova carga.

Publicidade Continuar a ler

A empresa estatal cabo-verdiana Emprofac organizou primeiro voo sanitário da China com sete toneladas de Equipamentos de Protecção Individual.

Este domingo, a cidade da Praia registou mais 10 casos positivos da Covid-19, elevando para 246 o número de pessoas infectadas com a doença em Cabo Verde.

O Ministério da Saúde e da Segurança Social revela que, nas últimas 24 horas foram analisadas 117 amostras de casos suspeitos da Covid-19, das quais 10 acusaram positivo, todos na Cidade da Praia, elevando o total acumulado para 246 o número de pessoas infectadas com o novo coronavírus em Cabo Verde.

Para ajudar a conter a propagação da Covid-19 no país, a Empresa Nacional de Produtos Farmacêuticos, organizou um primeiro voo sanitário com sete toneladas de Equipamentos de Protecção Individual e medicamentos, comprados na China no valor de 1 milhão e 200 mil euros e que chegaram à cidade da Praia na tarde de ontem.

Era Gil Évora presidente da empresa estatal Emprofac, sobre os equipamentos de protecção individual e medicamentos comprados na China, stock que, segundo Gil Évora, “vai garantir que o mês de Maio decorra sem problemas”.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro