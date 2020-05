Cabo Verde/Covid-19: prolongado até 29 de Maio estado de emergência sanitária em Santiago

O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca prorrogou até 29 de Maio o estado de emergência sanitária na ilha de Santiago, com medidas restritivas mais flexíveis, para permitir a retoma gradual de alguma atividade económica.

Com 256 casos de Covid-19 Santiago é a ilha que regista quase 82% dos 315 casos de infecção pelo novo coronavírus em Cabo Verde e é a única que continua em estado de emergência sanitária.

A cidade da Praia registou mais 26 casos positivos nas últimas 24 horas, totalisando asim esta quinta-feira 252 casos na capital, aos quais se acrescem na ilha de Santiago, 2 outros no Tarrafal e 1 em São Domingos.

O presidente da República, Jorge Carlos Fonseca prorrogou esta quarta-feira (13/05) o estado de emergência na ilha de Santiago das 00.00h de 15 de Maio até às 24h de 29 de Maio, mas desta vez as medidas restritivas são mais flexíveis, de forma a permitir a retoma gradual da actividade económica.

"...o estado de emergência ora prorrogado, apresenta limites mais flexíveis permitindo de alguma forma e nalguma medida ao governo, a preparação para a retoma de algumas actividades, como por exemplo a construção civil, os serviços públicos, a administração publica, as actividades agrícolas e similares".

Os partidos políticos com assento parlamentar concordam com a decisão do Presidente da República de prorrogar o estado de emergência sanitária na ilha Santiago, o epicentro da pandemia de Covid-19, em Cabo Verde.

Na ilha da Boa Vista que chegou aos 56 casos, mas não regista casos positivos há duas semanas e tem apenas 6 doentes activos o estado de emergência vai ser levantado a partir da meia-noite desta quinta-feira (14/05).

A ilha de São Vicente por sua vez registou 3 casos positivos ao novo coronavirus SarsCoV2 e o estado de emergência foi levantado a 2 de Maio.

O estado de emergência sanitária vigora em Cabo Verde desde 29 de Março e a 27 de Abril foi levantado nas seis ilhas sem registo de casos de Covid-19: Santo Antão, São Nicolau, Sal, Maio, Fogo e Brava.

A nível global, segundo um balanço da agência de notícias AFP, a pandemia de Covid-19 já provocou mais de 297 mil mortos e infectou mais de 4,3 milhões de pessoas em 195 países e territórios.

Cerca de 1,5 milhões de doentes foram considerados curados pelas autoridades de saúde.

