Cabo Verde vai receber ajuda de União Europeia para a cultura devido à Covid-19

Público durante a edição de 2016 do Festival da Baía das Gatas. Odair Santos

Texto por: Odair Santos

Em Cabo Verde, os artistas e produtores culturais deverão poder contar com apoios, na sequência do impacto do novo coronavírus no sector cultural. A União Europeia em Cabo Verde e o Ministério da Cultura e das Indústrias Criativas estão a desenvolver uma nova acção para apoiar a classe artística. Pormenores com Odair Santos em Cabo Verde.