Cabo Verde regista terceira morte por covid-19 e tem 84 recuperados

Cidade da Praia, ilha de Santiago, Cabo Verde. © AFP - JOHN WESSELS

Texto por: Odair Santos

Cabo Verde registou a terceira morte por covid-19, num total acumulado de 328 casos da doença desde 19 de Março. De acordo com as autoridades de saúde, 84 pessoas já recuperaram do novo coronavírus.