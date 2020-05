Cabo Verde

Cabo Verde continua na presidência da CPLP até Julho de 2021 devido à Covid-19

Luís Filipe Tavares, ministro dos Negócios Estrangeiros de Cabo Verde TIAGO PETINGA/LUSA

Texto por: Odair Santos

No contexto de incerteza gerado pelo combate à pandemia de coronavírus, Angola que devia assumir a presidência rotativa da Comunidade dos Países de Língua Portuguesa a partir do próximo mês de Setembro, pediu a Cabo Verde para continuar a chefiar a CPLP por um período suplementar. O arquipélago que prolonga a sua presidência rotativa até Julho de 2021, anunciou que pretende, durante este prazo, fechar o ponto sobre a mobilidade no seio da comunidade.