Família luso-cabo-verdiana detida com bebé em aeroporto francês deve pedir indemnização

Aeroporto de Roissy-Charles de Gaulle. Imagem de arquivo. 14 de Maio de 2020. AFP - IAN LANGSDON

Texto por: Carina Branco

O bebé de um mês, a mãe portuguesa e o pai cabo-verdiano, que estavam detidos no aeroporto Charles de Gaulle desde domingo, foram libertados e regressaram a casa, em França. O advogado disse à RFI que a família poderá pedir uma indemnização pela “detenção ilegal” com “condições deploráveis” para um recém-nascido. Entretanto, um jovem cabo-verdiano está também detido desde esta terça-feira no aeroporto.