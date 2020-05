Governo caboverdiano reforça micro-finanças para fintar o desemprego

O governo cabo-verdiano reforça financiamento às instituições de micro-Finanças para “driblar” desemprego provocada pela pandemia da Covid-1. Pró-Empresa que é a entidade gestora do Programa de Fomento ao Micro empreendedorismo vai continuar a fazer acordos e parcerias com ong's, autarquias e várias instituições.

Tendo em conta a crise económica provocada pela pandemia da Covid-19 com os efeitos sobre os setores do turismo e dos transportes com grande impacto no emprego, o governo reforça o Programa de Fomento ao Micro Empreendedorismo com aumento do financiamento. declarou o Ministro do Estado, Fernando Elísio Freire.

Uma estratégia no sentido de chegar a mais entidades possíveis para driblar o desemprego que se estima poderá duplicar por causa da Covid-19; passar dos actuais 10 por cento para cerca de 20%

Esta semana, os partidos da oposição acusaram o governo de ser inoperante na implementação das medidas anunciadas para minimizar as consequências económicas provocadas pela Covid-19.

O anúncio do executivo, pode ser entendido como uma resposta às criticas da oposição.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos

