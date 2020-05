Cabo Verde

Governo caboverdiano prepara ilha do Sal para retomar, em julho, turismo internacional

Ilha do Sal em Cabo Verde vai relançar turismo internacional reabrindo as portas em julho depois do confinamento © Wikipedia.org

Texto por: Odair Santos

Em Cabo Verde, o governo assegura que a ilha do Sal é a primeira a ser preparada para retoma do turismo internacional, no mês de Julho. O ministro do Turismo e Transportes, justifica-se pelo facto da ilha ter condições médicas que dão garantias sanitárias.