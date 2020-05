Plano de desconfinamento anunciado em Cabo Verde

Cabo Verde anunciou plano de desconfinamento, levantando assim as restrições impostas pelo Estado de Emergência de forma programada e calendarizada.

Publicidade Continuar a ler

O plano de desconfinamento em Cabo Verde anunciado pelo primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva prevê a realização de eventos culturais e desportivas somente a partir de outubro e a retoma de voos no próximo mês.

“As ligações aéreas serão retomadas a partir do dia 30 de Junho incluindo Santiago. As ligações marítimas para o transporte de passageiros com origem e destino na Boavista serão retomadas a partir do dia 1 de Junho. As ligações marítimas para o transporte de passageiros com origem e destino em Santiago serão retomadas a partir do dia 30 de Junho. Os eventos culturais e desportivos, como festivais, festas e jogos das diversas modalidades serão retomadas a partir do dia 31 de Outubro”, afirmou Ulisses Correia e Silva.

As restrições relacionadas com a limitação do horário de funcionamento dos restaurantes, fixada até às 21 horas, são levantadas no dia 1 de Junho, em todo o território nacional. Ainda com o desconfinamento, são definidas normas e procedimentos permanentes de segurança sanitária para evitar a propagação do novo coronavírus.

Mais pormenores com o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde 30-05-2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro