Mais 1 óbito por covid-19 em Cabo Verde e o Sal na lista de ilha com registo do coronavírus

Ilha do Sal entra no mapa das ilhas de Cabo Verde com Covid-19

Cabo Verde registou mais uma morte por causa do novo coronavírus, uma mulher que há vários dias estava internada em estado crítico no hospital central da cidade da Praia. Paralelamente, a ilha do Sal entrou no mapa de ilhas com casos da covid-19, sendo que o primeiro caso registado é de uma grávida evacuada para S. Vicente.

Mais uma pessoa morre da Covid-19 em Cabo Verde, trata-se de uma mulher com mais de 60 anos que sofria de outras doenças e que há vários dias estava internada em estado crítico na cidade da Praia, tornando-se no quinto óbito no país.

Por outro lado, o Sal entrou no mapa de ilhas com casos da covid-19, sendo que o primeiro caso registado é de uma grávida evacuada do Sal para São Vicente, o que suscita preocupação dos cidadãos e das autoridades já que a ilha mais turística de Cabo Verde não tinha registado até agora casos do novo coronavírus.

Com isso, também, aumentou o número de pessoas em quarentena nos hotéis em São Vicente. São cerca de 200 passageiros e tripulantes de navios provenientes do Sal, no último fim-de-semana.

E, para estancar a propagação da covid-19 no Sal, a ilha já foi reforçada com mais profissionais de saúde e materiais de diagnóstico, como avançou à imprensa, o Diretor nacional da Saúde, Artur Correia.

"Ontem mesmo foi para apoiar a ilha uma médica infecciologista; para apoiar o pessoal do Sal. Também foram mais de 2 mil testes rápidos e materiais para recolha de amostras portanto estamos com uma atenção muito especial no Sal."

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 2/6/2020

