Cabo Verde: tribunais funcionam apenas com processos urgentes

Supremo Tribunal de Justiça de Cabo Verde, cidade da Praia. Liliana Henriques / RFI

Texto por: RFI | Odair Santos

Apesar do fim do estado de emergência em todas as ilhas, os tribunais em Cabo Verde funcionam apenas em regime de urgência, devido à não alteração da lei de 4 de abril de 2020, o que é altamente criticado pela Ordem dos Advogados.