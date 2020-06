Cabo Verde realiza estudo para determinar a prevalência da Covid-19

Cabo Verde vai realizar um estudo para determinar a prevalência da Covid-19 no arquipélago. O país regista actualmente 536 casos positivos e cinco óbitos.

As autoridades de saúde cabo-verdianas anunciam a realização, este mês, de um estudo para determinar a prevalência da Covid-19 em todas as ilhas do arquipélago.

De acordo com a presidente do Instituto Nacional de Saúde Pública, Maria da Luz Lima, as autoridades querem saber se houve circulação do vírus no país, mesmo nas ilhas que ainda não registaram casos do novo coronavírus.

Esta sexta-feira, primeiro-ministro Ulisses Correia e Silva pediu o reforço dos cuidados para evitar a propagação do novo coronavírus agora que a vida começa a ser retomada, sobretudo na cidade da Praia, o principal foco de propagação no país.

Cabo Verde registou hoje mais 34 casos de infecção pelo novo coronavírus aumentado o número de infectados para 536. Do total de casos registados, contabilizam-se cinco óbitos, dois doentes foram transferidos, 239 recuperados e o país tem neste momento 290 doentes internados nos isolamentos institucionais.

Com a colaboração de Odaír Santos.

