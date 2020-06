Governo de Cabo Verde cria Chave Móvel Digital para facilitar relação entre Estado e cidadãos

Para vai evitar a multiplicação dos espaços físicos, diminuindo a distância entre o cidadão e a Administração Pública, o governo de Cabo Verde cria a Chave Móvel Digital para facilitar a relação entre Estado e os cidadãos.

Com a chave Móvel Digital de Cabo Verde, qualquer cidadão dentro ou fora do país pode pedir um requerimento ou qualquer documento oficial, via digital e o mesmo documento chegará ao cidadão pela mesma via.

Todos os instrumentos e regulamentos legais do relacionamento do Cidadão com o Estado e a administração pública por via Digital foi aprovado em conselho de ministros, como explica o ministro de Estado, Fernando Elísio Freire.

"O cidadão pode agora ficar autenticado para relacionar-se com a administração pública e todas as estruturas da autarquia, mais a presidência e a Assembleia por via digital."

Tendo em conta que Cabo Verde é um país arquipelágico e com uma enorme diáspora, o governo espera que a chave Móvel Digital, facilite a proximidade entre a administração pública, Cidadãos e empresas.

A Chave Móvel Digital de Cabo Verde vai ser facultada a todos os cidadãos nacionais ou residentes mais de 16 anos de idade.

