Cabo Verde: Boa Vista volta a registar casos de covid-19

A ilha da Boa Vista voltou a registar mais um caso do novo coronavírus, após quarenta dias sem diagnóstico de Covid-19. O novo caso registado na Boa Vista foi importado da ilha do Sal, assim como os seis casos da Covid-19 registados nos últimos dias na ilha de São Vicente.

Com o diagnóstico da covid-19 no Sal e após cerca de 2.000 pessoas se terem deslocado do Sal para as outras ilhas, as autoridades sanitárias já tomaram algumas medidas para conter a propagação do novo coronavírus e a ilha o Sal está isolada, como explicou à RFI, o delegado de Saúde em São Vicente, Elísio Silva: "neste momento, praticamente ninguém pode sair da ilha do Sal sem o PCR negativo".

O delegado de saúde acrescentou que quase “já não há viagens nem barco nem de avião para a ilha” e explicou que o apelo nacional para que todas as pessoas que saíram da ilha do Sal contactem as autoridades para realizarem um teste "é melhor forma de seguimento do vírus".

Nesta segunda-feira, o ministério da Saúde e da Segurança Social comunicou mais 13 casos confirmados do novo coronavírus, todas na cidade da Praia, elevando o acumulado de casos da covid-19 para 567.

