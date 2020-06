Governo de Cabo Verde pondera isolamento domiciliário de casos positivos da covid-19

Em Cabo Verde, o director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, explicou durante a sua conferência de imprensa, que no país ainda não há condições para isolamento domiciliário dos casos positivos da covid-19, mas é uma possibilidade que está a ser ponderada. Uma questão que tem sido muito debatida nas redes sociais.

Publicidade Continuar a ler

Muitas pessoas infectadas pelo novo coronavírus, em Cabo Verde, querem ficar em isolamento domiciliário. Vontade já demonstrada nas redes sociais e em programas de rádio e televisão, mas o Ministério da Saúde "tem defendido o isolamento institucional como forma de garantir que todas as medidas de prevenção e de precaução sejam acauteladas."

Em conferência de imprensa, o director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças de Cabo Verde, Jorge Noel Barreto, explicou que no país ainda não há condições para isolamento domiciliário dos casos positivos da covid-19, mas é uma possibilidade que está a ser ponderada.

O diretor do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças recordou que, durante o estado de emergência, houve pessoas que enquanto aguardavam o resultado do teste de PCR, o exame que detecta o novo coronavírus, não cumpriram as recomendações de ficar em casa, para evitar a propagação da covid-19."

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Cabo Verde, 9/6/2020

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro