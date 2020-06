Cabo Verde/Covid-19: 6 óbitos e 3 primeiros casos em Santo Antão

Cabo Verde regista o sexto óbito pela pandemia de Covid-19 e a ilha de Santo Antão regista os três primeiros casos da infecções

Um homem de 50 anos de idade natural da ilha do Sal, não resistiu ao novo coronavírus e acabou por falecer no Hospital Ramiro Figueira, elevando para seis o número de mortes pela Covid-19 em Cabo Verde.

O óbito ocorreu no domingo (7/06), mas foi revelado no fim da tarde desta quinta-feira (11/06), na conferência de imprensa para fazer o ponto de situação da Covid-19 no país.

Jorge Noel Barreto, diretor dos Serviços de Prevenção e Controlo de Doenças explica "as informações que nós tivemos é que é o senhor tinha outros problemas de saúde e que chegou no banco de urgências do Hospital Ramiro Figueira no sábado, dia 6 à tarde, já numa situação crítica, que acabou por evoluir rapidamente para óbito, não houve condições de compensá-lo e salvá-lo, porque a evolução já estava bastane avançada".

Por outro lado, Santo Antão entrou para as estatísticas das ilhas com registo de pessoas infectadas pelo novo coronavirus, depois de no município de Ribeira Grande de Santo Antão terem sido confirmados três casos positivos da Covid-19.

Nesta sexta-feira (12/06) o arquipélago registou mais 40 casos positivos do novo coronavírus, elevando o total acumulado desde 19 de março para 697, distribuídos pelas ilhas de Santiago (587), Boa Vista (57), Sal (40), São Vicente (10) e Santo Antão (3), sendo que 294 são casos recuperados, anunciou o Ministério da Saúde, pelo que o país conta neste momento com 392 casos activos.

Os 40 novos casos foram diagnosticados na Ilha de Santiago, respectivamente 17 na Cidade da Praia, 7 em Santa Cruz e 16 outros na Ilha do Sal.

“Os doentes com infeção ativa continuam em isolamento sendo que dois dos doentes internados nos serviços de saúde encontram-se em estado grave”, segundo o Ministério da Saúde.

Segundo Jorge Noel Barreto, Cabo Verde ainda não conseguiu determinar como o vírus da Covid-19 terá entrado na ilha do Sal, explicando que este processo irá demorar algum tempo e que poderá não ser possível chegar ao paciente zero.

Ponto da situação Covid-19

A pandemia de Covid-19 já provocou mais de 421 mil mortos e infectou mais de 7,5 milhões de pessoas em 196 países e territórios, segundo um balanço feito pela agência francesa AFP.

Em África, há 5.756 mortos confirmados e mais de 216 mil infectados em 54 países, segundo as estatísticas mais recentes sobre a pandemia e a OMS alerta para uma aceleração recente e exponencial do número de contaminações.

Entre os PALOP, a Guiné-Bissau lidera em número de infeções (1.460 casos e 15 mortos), seguida da Guiné Equatorial (1.306 casos e 12 mortos), Cabo Verde (697 casos e 6 mortos), São Tomé e Príncipe (632 casos e 12 mortos), Moçambique (489 casos e 2 mortos) e Angola (118 infetados e 5 mortos).

Com a colaboração de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde.

