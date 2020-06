Mais 24 casos confirmados do novo coronavírus em Cabo Verde

O arquipélago registou neste domingo mais 24 casos de infeção pelo novo coronavírus. Nove na ilha do Sal, 12 na cidade da Praia e três em Santa Cruz (ilha de Santiago). Cabo Verde tem neste momento um total acumulado de 750 casos da covid-19.

Ontem, São Nicolau, registou os dois primeiros casos do novo coronavírus tornando assim a sexta das nove ilhas habitadas de Cabo Verde com registo da covid-19.

As autoridades nacionais entendem que aglomerações poderão ser um dos fatores para o surgimento de mais casos do novo coronavírus, no país. Ontem, num ato público, no interior da ilha de Santiago, o primeiro-ministro, Ulisses Correia e Silva voltou a chamar atenção para a responsabilidade individual no combate a covid-19.

Em comunicado, o ministério da Saúde anunciou hoje que o país contabiliza 301 doentes recuperados da covid-19 e conta com 441 casos ativos. Os doentes com infecção activa continuam em isolamento e com evolução favorável.

