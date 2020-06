Cabo Verde: detido alegado testa-de-ferro do Presidente Nicolás Maduro

Detido em Cabo Verde o empresário colombiano Alex Saab, um alegado testa-de-ferro do Presidente venezuelano Nicolás Maduro, Saab poderia ser extraditado para os Estados Unidos, na sequência de um mandado de captura emitido pela Interpol.

Publicidade Continuar a ler

Alex Saab, alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, mas já com ligações ao poder na Venezuela desde Hugo Chávez está em prisão preventiva na ilha do Sal.

O empresário Alex Naín Saab Morán, de 48 anos, ascendência libanesa e de nacionalidade colombiana e venezuelana, é acusado pelos Estados Unidos e pela Colômbia de corrupção e lavagem de dinheiro com o governo do Presidente venezuelano, Nicolás Maduro, foi detido na sexta-feira (12/06) ao realizar uma escala técnica a bordo do seu avião privado, no aeroporto internacional Amílcar Cabral, quando viajava de Caracas para Teerão.

Na sábado (13/06) o governo venezuelano exigiu a sua libertação, considerando a sua detenção ilegal face ao direito internacional e um acto de "agressão e assédio contra o povo venezuelano por parte do governo dos Estados Unidos", pode ler-se no comunicado divulgado pelo chefe da diplomacia venezuelana Jorge Arreza.

No domingo, o tribunal da comarca Sal decretou a prisão preventiva do empresário Alex Saab e os Estados Unidos têm agora um prazo de 18 dias para solicitar a extradição de Alex Saab às autoridades nacionais, como explicou à rádio pública cabo-verdiana, o procurador-geral da República, José Landim.

"...o país que pediu à Interpol que colocásse esse mandado [de captura internacional] na notícia vermelha vai depois então enviar ao país onde a pessoas for detida e estiver em prisão preventiva um pedido de extradição e começa um novo processo na sequência deste, portanto por agora há apenas uma detenção para extradição".

O alegado testa-de-ferro de Nicolás Maduro, Alex Saab deverá ser transferido nos próximos dias para a ilha de São Vicente, com o processo de extradição, dependente do pedido dos Estados Unidos, a ser assumido pelo Tribunal da Relação do Barlavento, que tem sede na cidade do Mindelo.

Algumas das suas empresas são também investigadas no México onde alguns bens seus foram congelados,

Na semana passada, a justiça colombiana anunciou o embargo de oito propriedades de Alex Saab em Barranquilla - a cidade natal do empresário, no norte do país —, que estavam em nome de uma sociedade “que teria servido de fachada para ocultar dinheiro obtido por Alex Saab” através de uma empresa dedicada a “ importações e exportações fictícias, que representaram perdas para o Estado colombiano ”, diz um comunicado judicial.

Segundo a edição em língua portuguesa do jornal espanhol “ El País ”, “com Maduro no poder, "Saab transformou-se numa figura-chave, chegando a ser o principal fornecedor do programa de alimentos subsidiados dos Comités Locais de Abastecimento e Produção, que fornecia caixas e sacos de comida importada de baixa qualidade, com sobrefaturação e vendida mensalmente aos venezuelanos”.

Com a colaboração de Odair Santos, correspondente em Cabo Verde

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro