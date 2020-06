Tribunal da Relação em Cabo Verde confirma prisão preventiva do colombiano Alex Saab

Tribunal da Relação em Cabo Verde confirmou prisão preventiva do colombiano, Alex Saab, que aguarda a decisão de extradição detido na cadeia central da ilha de São Vicente

Em Cabo Verde, no final da audição, o Tribunal da Relação de Barlavento confirmou a prisão preventiva de Alex Saab, que aguarda a decisão de extradição detido na cadeia central da ilha de São Vicente.

A terceira foi de vez, Alex Saab o alegado testa de ferro de Nicolás Maduro foi ouvido na tarde de quinta-feira, pelo Tribunal da Relação de Barlavento depois deste tribunal ter pretendido ouvir Saab, primeiro na terça e depois na quarta.

A audição de quinta-feira foi longa, tendo o empresário colombiano respondido às perguntas da juíza durante três horas e vinte minutos e reconfirmado o que a sua defesa já tinha dito à imprensa que o caso é político e que não concorda com a extradição.

O diplomata e antigo director de Política Externa de Cabo Verde, Fernando Wahnon, disse à rádio pública, que as autoridades cabo-verdianas agiram bem ao deter, Alex Saab.

“As autoridades agiram bem, por quanto, tanto quanto é dado a conhecer existia um mandado emitido pela Interpol, logo ao abrigo do dever de cooperação e colaboração internacional em matéria de entreajuda polícial Cabo Verde agiu de acordo com as normas da organização internacional que faz parte”, justificou Fernando Wahnon.

Entretanto, o governo venezuelano considerou de “ilegal” a detenção, em Cabo Verde, do empresário Alex Saab, por estar em missão oficial com “imunidade diplomática”.

E, através de um comunicado, pediu ao Estado cabo-verdiano que liberte o cidadão Alex Saab, esclarecendo que o empresário "estava em trânsito" em Cabo Verde, numa viagem que visava "garantir alimentos para os Comités Locais de abastecimento e Produção, bem como medicamentos, suprimentos médicos e outros bens humanitários à atenção da pandemia de Covid-19".

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Correspondência de Odair Santos do dia 19 de Junho de 2020

