#Covid-19/Cabo Verde

Presidente de Cabo Verde afirma que Covid-19 está “sob controlo”

Presidente da República de Cabo Verde a visitar local de testes na Cidade da Praia. 20 de Junho de 2020. © https://web.facebook.com/jorgecarlos.almeidafonseca

Texto por: Odair Santos

O Presidente de Cabo Verde, Jorge Carlos Fonseca, afirmou, este sábado, que a pandemia de covid-19 no arquipélago está “sob controlo”. Porém, o chefe de Estado admitiu a necessidade de “melhorias” no combate, sobretudo ao nível do comportamento da população. O apelo surge numa altura em que se multiplicam críticas às multidões que continuam a concentrar-se na Cidade da Praia.