Covid-19: Cabo Verde regista mais três óbitos

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais três óbitos devido ao novo coronavírus, aumentando para 12 o número de vítimas mortais. Neste sábado, o país bateu o recorde diário de infecções com 64 novos casos, 53 na ilha de Santiago e 11 na ilha do Sal.

Cabo Verde registou nas últimas 24 horas mais três óbitos devido ao novo coronavírus, um em São Vicente, um na Ilha do Sal e um outro no município da Praia, na Ilha de Santiago. São Vicente que até o momento regista 12 casos da Covid-19, entrou na lista das ilhas com mortes devido ao novo coronavírus. E, o país contabiliza no momento 12 óbitos associados à covid-19.

Na última conferência de imprensa de balanço da evolução da doença em Cabo Verde, o director do Serviço de Prevenção e Controlo de Doenças, Jorge Noel Barreto, ainda não tinha conhecimento das duas últimas mortes e explicava o quadro clínico da paciente que morreu no Sal.

Neste sábado, Cabo Verde bateu o recorde diário de infecções pelo novo coronavírus ao registar mais 64 novos casos, sendo 53 na ilha de Santiago e 11 na ilha do Sal.

O país contabiliza neste momento 1091 casos positivos acumulados de COVID19, 511 casos activos, 568 casos recuperados e 12 óbitos pelo novo coronavírus.

