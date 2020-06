Cabo Verde prepara-se para os turistas

Cabo Verde vai ter centros de Acolhimento e Tratamento da Covid-19, nas ilhas mais turísticas,Sal e Boa Vista, a partir do mês de Agosto. A iniciativa do governo pretende garantir um turismo seguro no país em tempo de pandemia de Covid-19.

Cabo Verde está a preparar para abrir o país ao turismo internacional, em meio a pandemia da covid-19, apresentando o arquipélago como um destino turístico seguro. Assim, a partir de Agosto, o governo quer ter em funcionamento dois centros de Acolhimento e Tratamento da covid-19, nos dois maiores destinos turísticos de Cabo Verde, Sal e Boa Vista.

Os centros vão ter pontos de cuidados intensivos, ventiladores e todos os equipamentos e recursos humanos necessários para tratamento e detecção do novo coronavírus, como garantiu à imprensa, o ministro do Turismo e Transportes, Carlos Santos, ao visitar as obras de um dos centros na ilha do Sal.

O Ministério do Turismo e Transportes vai certificar unidades hoteleiras e outros serviços que integram o circuito do turista com o “selo de segurança sanitária” de forma a garantir um “turismo seguro” em Cabo Verde. Esta medida, segundo o governo, faz parte de um “amplo programa sanitário” para garantir a retoma da actividade turística.

O turismo é um dos principais pilares da economia do arquipélago representando 25% do PIB nacional e o executivo quer garantir que a pandemia da Covid-19 não afasta os turista do arquipélago. Cabo Verde contabiliza um mais de 1.090 infectados e dez óbitos.

