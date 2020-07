São-tomenses retidas em Cabo Verde

Aeroporto Amílcar Cabral - Ilha do Sal, Cabo Verde.

Seis mulheres são tomenses estão retidas na ilha do Sal, em Cabo Verde, devido ao encerramento das fronteiras, na sequência da pandemia da covid-19. As cidadãs pedem ajuda às autoridades de São Tomé para regressarem ao país.

As empresárias, que vieram ao país por uma semana, estão a enfrentar muitas dificuldades financeiras e não tem recursos para se manter em Cabo Verde.

Em declarações à rádio pública cabo verdiana, Eurídice Ventura e Carla Fonseca, representantes do grupo de mulheres, relataram que inicialmente receberam apoio da embaixada de São Tomé, mas agora contam apenas com a solidariedade da Câmara Municipal do Sal.

As duas mulheres pedem a governo de Cabo Verde que interceda junto das autoridades de São Tomé para que possam regressar ao seu país.

“Eu, pessoalmente, liguei para a nossa ministra dos Negócios Estrangeiros, três vezes. Primeira vez, ela falou comigo e disse que ia falar com o embaixador para ver se resolvia as coisas. Isso já foi há uma semana e até agora nada. Voltamos a ligar, mas ela não atende, por isso, pedimos ao governo de Cabo Verde para contactar as autoridades de São Tomé e Príncipe, porque o que mais quero é ir embora”, explicou Eurídice Ventura.

Para além do grupo de mulheres são-tomenses, outros cidadãos de nacionalidade espanhola, italiana e cabo-verdianos, residentes na Europa, estão retidos em diferentes pontos do país.

Estes cidadãos têm pedido ao governo ajudas para o repatriamento, mas continuem sem ter uma resposta das autoridades. Cabo Verde anunciou a abertura das fronteiras aéreas no próximo mês de Agosto.

