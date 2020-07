Novo record de casos de coronavírus em Cabo Verde

Cabo Verde bateu hoje um novo recorde de registo da Covid-19, com mais 83 casos em 24 horas, elevando assim o número de pessoas infectadas a 1.384 casos no arquipélago.

O país registou nesta sexta-feira mais 83 novos casos da covid-19, o maior número diário diagnosticado até agora. Destes novos casos, 63 foram registados na Ilha de Santiago e 20 na ilha Sal. Segundo o comunicado do Ministério da Saúde e da Segurança social foram analisadas nos laboratórios de virologia na cidade da Praia e na ilha São Vicente, 318 amostras e 214 deram negativo.

Na quinta-feira, durante uma conferência de imprensa sobre aos 45 anos da Independência Nacional assinalados no próximo domingo, o Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca pediu "mais intensidade" no terreno no combate à covid-19.

"Neste momento, tem que haver mais intensidade no terreno. As pessoas têm que colaborar mais. Está a ser feito um trabalho meritório mas tem que se comunicar mais, convencer as pessoas, têm que cumprir as regras. Mas também do ponto de vista das autoridades, creio que é preciso uma imagem de mais intensidade dentro daquilo que é permitido pela Constituição e pelas leis", declarou o chefe de Estado cabo verdiano.

De referir que desde o registo do primeiro caso no arquipélago, no passado mês de Março, o país contabilizou até agora um total de 1.384 infeções, 15 óbitos e 643 recuperados.

