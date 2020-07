Governo de Cabo Verde disponibiliza um milhão e meio de euros para diagnóstico à Covid-19

O governo de Cabo Verde aposta no diagnóstico à Covid-19 disponibilizando um milhão e meio de euros para aquisição de equipamentos para os laboratórios de virologia em diferentes ilhas. Segundo o ministro de Estado, Elísio Freire, " neste momento para a aprovação desta resolução há possibilidades de termos equipamentos e reagentes nos laboratórios nas ilhas de S. Vicente, Sal, Santiago e Fogo".

O Conselho de Ministros do governo de Cabo Verde, aprovou a autorização aos ministérios das Finanças e da Saúde e Segurança Social para a realização de despesas, em mais de 164 mil contos, cerca de um milhão e meio de euros, para aquisição de equipamentos, materiais e reagentes para os laboratórios de virologia.

De acordo com o ministro de Estado, dos Assuntos Parlamentares e da Presidência do Conselho de Ministros, Elísio Freire, o montante disponibilizado faz parte da estratégia do governo no combate à Covid-19.

E, depois do Presidente da República, Jorge Carlos Fonseca, ter pedido "mais intensidade" no terreno no combate à Covid-19, o governo do MpD, anunciou a criação da equipa para reforçar acções de fiscalização de combate ao novo coronavírus em Cabo Verde.

De Cabo Verde, o nosso correspondente, Odair Santos.

Odair Santos, correspondente, em Cabo Verde

