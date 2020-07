Cabo Verde/Caso Alex Saab

Cabo Verde: defesa desconhece razões da transferência de Alex Saab para S. Vicente

Áudio 01:33

Foto-montagem do Presidente venezuelano Nicolás Maduro e do empresário colombiano Alex Saab Morán, acusado pelos Estados Unidos de branqueamento de capitais em conluio com Nicolás Maduro. © https://www.entornointeligente.com/

Texto por: RFI | Odair Santos 2 min

A defesa do empresáio colombiano, portador de passaporte diplomático veneazuelano, detido a 2 de junho na ilha do Sul em ciumprimento de um mandado de captura emitido pelos Estados Unidos, desconhece por que razão ele foi transferido da cadeia da ilha do Sal para a de São Vicente.