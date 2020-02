Lille derrotou o Rennes em abertura da 23ª jornada

O Lille venceu por 1-0 o Rennes no estádio Pierre Mauroy, num jogo a contar para a 23ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol, a Ligue 1. O Paris Saint-Germain e o Mónaco também venceram os respectivos jogos.

Publicidade Continuar a ler

Três jogos abriram a 23ª jornada do Campeonato de França de futebol, a Ligue 1.

O Lille acabou por derrotar o Rennes por 1-0, em casa, com o único tento a ser apontado pelo avançado francês Loïc Rémy, aos 4 minutos de jogo, com um remate potente de fora da área.

No fim do encontro, o médio português com origens cabo-verdianas e são-tomenses, Renato Sanches, estava satisfeito com o triunfo em casa, assumindo que o objectivo do clube é chegar ao pódio da Ligue 1.

"Fizemos um bom jogo, a equipa estava concentrada frente ao Rennes, que é uma boa equipa. Fizemos o que tínhamos que fazer; ganhar o jogo", afirmou o internacional luso, Renato Sanches.

"Estou feliz a jogar a meio campo ou jogando na linha, tanto faz, só quero dar o meu melhor. A minha posição de raiz é a de meio campo, mas consigo fazer outras funções. O nosso objectivo é alcançar o pódio e ganhar os próximos jogos", disse.

Internacional luso, Renato Sanches

Com este resultado o Lille prossegue no quarto lugar agora com 37 pontos, a apenas três pontos do Stade Rennais.

Na próxima jornada os ‘Dogues’ deslocam-se ao terreno do Angers, a 7 de fevereiro pelas 20h45, enquanto o Rennes recebe o Brest a 8 de fevereiro pelas 20h00.

Paris Saint-Germain continua na senda das vitórias

O Paris Saint-Germain arrecadou a 19ª vitória nesta época 2019/2020 da Ligue 1, vencendo por 1-2 na deslocação ao terreno do Nantes.

Os golos parisienses foram apontados pelo avançado argentino Mauro Icardi e pelo defesa alemão Thilo Kehrer, enquanto o único tento do Nantes foi da autoria do avançado nigeriano Moses Simon.

O PSG lidera com 58 pontos, mais 15 do que o Marselha, enquanto o Nantes ocupa o 10° lugar com 32 pontos.

Primeiro triunfo de Robert Moreno com o Mónaco

O Mónaco venceu por 1-0 o Angers, em casa, no estádio Louis II com um golo apontado pelo avançado montenegrino Stevan Jovetić.

É o primeiro triunfo para o treinador espanhol dos monegascos, Robert Moreno, desde que chegou ao comando técnico do Mónaco, substituindo o português Leonardo Jardim. Primeira vitória após um empate e três derrotas.

Os monegascos sobem para o 9° lugar com 32 pontos, enquanto o Angers ocupa a 13ª posição com 30 pontos.

A 23ª jornada do Campeonato francês da primeira divisão de futebol prossegue nesta quarta-feira.

NewsletterReceba a newsletter diária RFI: noticiários, reportagens, entrevistas, análises, perfis, emissões, programas. Me registro