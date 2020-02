Angola vai lutar pela medalha de bronze no CAN

Angola perdeu frente a Marrocos por 0-4 nas meias-finais do Campeonato Africano das Nações de futsal, organizado pela CAF, que decorre em território marroquino.

A Selecção angolana de futsal foi derrotada nas meias-finais do CAN perante a selecção anfitriã, Marrocos, por 0-4 na cidade de El Aiune, no Saara Ocidental, território controlado pelos marroquinos.

Na outra meia-final o Egipto derrotou por 5-2 a Líbia.

Os egípcios e os marroquinos apuraram-se para o Mundial de futsal que vai decorrer na Lituânia em Setembro de 2020. As duas equipas também vão disputar o título africano na sexta-feira.

No que diz respeito a Angola vai defrontar a Líbia na luta pela medalha de bronze e para arrecadar o último lugar para o Mundial de futsal. O jogo entre as duas selecções também vai decorrer na sexta-feira.

