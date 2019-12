França

Macron pede esclarecimentos aos países do G5 Sahel

Presidente francês, Emmanuel Macron. REUTERS/Henry Nicholls

Texto por: RFI

O presidente francês condicionou a manutenção da força Barkane na região do sahel a uma clarificação dos países do G5. Em causa está um “movimento anti-França” que Emmanuel Macron quer esclararecer com os cinco países do G5 Sahel.