França

Presidente Macron defende reforma das pensões e sindicatos denunciam

Mobilização do dia 5 de dezembro em França contra reforma das pensões REUTERS/Gonzalo Fuentes

Texto por: João Matos

Em França, maratona de reuniões com o primeiro ministro, Édouard Philippe a receber ministros no Palácio do governo e o Presidente Macron a reunir no Palácio do Eliseu os seus principais ministros envolvidos na reforma das pensões. Uma reforma que está a ser contestada no país pelos sindicatos que querem a sua retirada e apelam a novas moiblizações nomeadamente na terça-feira.