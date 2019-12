Cultura/França

Transmusicais de Rennes: sonoridades do milénio e tradições revisitadas

Maverick Sabre em cocerto nas Transmusicais de Rennes no dia 6 de Dezembro de 2019. L.Silva/RFI

Texto por: RFI

As Transmusicais de Rennes confirmam a nova tendência da musica popular caracterizada por fusões e o encontro entre as sonoridades do novo milénio e as tradições orgânicas que formatarm a produção do século vinte.Artistas como Lous and the Yakuza, Cochemea, Maverick Sabre,Continuadores,Edgar, Marina Satti e demais reivindicam o estatuto da abertura musical sem fronteiras.