Sexto dia de greve em França

885 mil pessoas nas ruas de todo o país contra o projecto de reforma das pensões de Macron-Philippe. A greve voltou a ser reconduzida, pelo menos, até amanhã.

Decorreu, esta terça-feira, uma nova jornada de manifestações em todo o país, na véspera do primeiro-ministro, Édouard Philippe, anunciar os detalhes do seu projecto de revisão do sistema de cálculo das pensões de reforma.

Esta tarde 885 mil pessoas manifestaram em França, 180 mil na capital francesa.

O braço de ferro entre sindicatos e o governo é total e a greve foi reconduzida até, pelo menos, amanhã.

Guilherme Monteiro acompanhou a manifestação desta terça-feira.