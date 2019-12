Timor-Leste em destaque na Assembleia francesa

A Assembleia francesa é palco, esta quarta-feira, de uma apresentação sobre o património cultural de Timor-Leste feita por vários investigadores que estudaram regiões e povos do país. A iniciativa é do grupo parlamentar de amizade França-Timor, liderado pela deputada francesa Pascale Boyer, e da Associação França-Timor-Leste, presidida por Carlos Semedo.

“Entendemos que para primeira iniciativa conjunta seria bom falarmos do que é a cooperação francesa em Timor e, neste caso, no campo da investigação científica e ciências humanas. Há arqueólogos, etnobotanistas, musicólogos, linguistas, geógrafos que têm trabalhado no património cultural popular que é especialmente importante no caso de Timor porque Timor foi devastado humanamente e ecologicamente pela ocupação, com populações deslocadas, com ocupação de florestas, destruição de sítios sagrados, enfim, uma série de atrocidades não só humanas mas também naquilo que a humanidade tem de mais espiritual que é a cultura”, explicou Carlos Semedo.

Oiça aqui as explicações do presidente da Associação França-Timor-Leste

Carlos Semedo, Presidente da Associação França Timor-Leste

O encontro na Assembleia francesa contou com a participação de vários investigadores do Institut de Recherche pour le Développement, baseado no Museu de História Natural de Paris. Entre eles, Brunna Crespi apresentou o seu estudo na aldeia de Fatisin, em Camanasa, cuja cultura foi abalada por um projecto de exploração petrolífero.

Para Brunna Crespi, a apresentação no Parlamento pode contribuir para que a população francesa fique a conhecer um pouco mais sobre Timor-Leste.

"Os franceses não têm muito conhecimento de Timor porque é um novo país que teve a sua independência em 2002. Também não se tem muito conhecimento porque o turismo ainda se está desenvolvendo. Com esta apresentação pode ajudar a conhecer porque vamos falar sobre o funcionamento da sociedade, quais são os problemas que estão sendo causados hoje pelo desenvolvimento no país, como as comunidades estão reagindo e saber quais são os planos para o futuro da pesquisa em Timor-Leste", afirmou a investigadora.

Oiça aqui a entrevista sobre as consequências de um projecto petrolífero para as populações locais.