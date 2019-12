França: Governo apressa negociações antes do Natal

O Governo francês tenta desbloquear a greve contra a reforma das pensões, que pode manter o país paralisado durante as festas de Natal e passagem de ano. A idade de equilíbrio pode ser o início de um acordo.

Publicidade Continuar a ler

Ao nono dia de greve em França o braço de ferro entre o Governo e os sindicatos continua duro de quebrar e não há ainda fim à vista, ainda que o primeiro-ministro já se tenha mostrado de novo disponível, esta quinta-feira, para entrar em negociações.

A grande esperança do Governo é o sindicato reformista CFDT. Para esta central sindicatal, moderada, a linha vermelha foi transposta depois de Edouard Philippe ter confirmado a vontade de criar uma idade pivot, agora chamada de equilíbrio, aos 64 anos.

No entanto, apesar do desacordo quanto à idade, dá aval à criação de um sistema universal, ao contrarário de sindicatos como a CGT, afecta aos comunistas, que exige a retirada completa da reforma que o executivo pretende levar a cabo.

Por seu lado, o presidente Emmanuel Macron, apesar de inflexível quanto ao sistema universal por pontos, estará disponível para tentar alcançar um acordo caso os sindicatos lhe apontem soluções alternativas para a sustentabilidade do sistema.

Certo é que, por agora, todos os sindicatos estão alinhados na mesma direcção: a 17 de dezembro, próxima terça-feira, a uma só voz vão participar na mobilização interprofissional, em Paris, contra os anseios do Eliseu.

A desaprovação pelos sindicatos dos anúncios do primeiro-ministro é tal que há agora uma outra discussão que divide os sincalistas: para os festejos de Natal há tréguas na greve?

A federação ferroviária da CGT, através do secretário-geral, Laurent Brun, já fez saber que "não haverá tréguas no Natal, excepto se o Governo voltar atrás". Declarações que merceram, aliás, a crítica da ministra da transição ecológica, Elisabeth Borne, que as considerou "irresponsáveis".

Do lado dos sindicatos, contudo, há de novo a voz dissonante da CFDT, que para o Natal considera necessário uma pausa na paralisação para que "as pessoas se possam juntar às suas famílias" e "circular como entenderem".

Já a delegada sindical portuguesa da CFDT, Carmen Camp, em entrevista à RFI, garante que os trabalhadores da ferroviária nacional estão mesmo decididos a prosseguir com a greve até que o Governo recue.

Delegada sindical portuguesa da CFDT, Carmen Camp

O chefe de Estado, no entanto, que tem permanecido afastado dos holofotes desde o início do protesto, veio esta sexta-feira garantir à margem do Conselho Europeu, em Bruxelas, que esta reforma das pensões é "histórica" e que correspondem aos seus "compromissos".