Décimo dia de greve em França

Em França, este sábado é o décimo dia de greve nos transportes e mais um dia de manifestações dos coletes amarelos. A contestação social contra a reforma das pensões continua e o governo garante que não vai recuar.

Faltam dez dias para o Natal e nem o governo, nem os sindicatos, nem os cidadãos sabem até quando vai durar a greve dos transportes em França. A paralisação dura há dez dias e, se continuar, vai ameaçar as férias de dezenas de milhares de pessoas porque são necessários vários dias para o serviço retomar a normalidade.

Esta sexta-feira, o presidente da Sociedade Nacional dos Caminhos de Ferro, Jean-Pierre Farandou, pediu aos grevistas uma trégua de natal, mas os sindicatos rejeitaram a proposta.

Além da greve nos transportes, este sábado é mais um dia de protestos nacionais dos coletes amarelos e a tensão social promete continuar face às revelações sobre Jean-Paul Delevoye, o representante do governo encarregue da polémica reforma das pensões.

A imprensa questiona se Jean-Paul Delevoye poderá levar a reforma a termo depois das revelações de conflito de interesses com o sector das seguradoras e de ter acumulado cargos incompatíveis com um posto no governo. Esta sexta-feira, o alto comissário para as pensões não excluiu demitir-se para preservar a credibilidade da reforma que o Presidente Emmanuel Macron descreveu como “histórica”.

Entretanto, o primeiro-ministro, Edouard Philippe, disse que não tem “medo nenhum de concretizar” a reforma das pensões. O braço-de-ferro promete continuar. Na próxima terça-feira há nova jornada de manifestações e até lá a maior parte dos transportes públicos vão continuar parados.