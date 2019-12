França: demissão de responsável das reformas

A presidência da república francesa aceitou o pedido de demissão do Alto comissário para as pensões de aposentadoria. Jean-Paul Delevoye foi nomeado em Setembro de 2017 para preparar a reforma das pensões, mas demite-se por estar fragilizado em revelações sobre mandatos que ele não teria declarado.

O Palácio do Eliseu afirma lamentar esta decisão e prometeu substituir o "senhor pensões" com a máxima brevidade.

Numa nota enviada à agência AFP Delevoye afirma ter sido alvo de "ataques violentos e amálgamas mentirosas", num contexto em que se pretenderia por em causa uma reforma "essencial para a França".

Esta demissão ocorre na véspera de uma nova jornada de mobilização em França para denunciar a reforma do sistema de aposentadoria.

Desde dia 5 que o país está em larga escala perturbado devido à vaga de contestação à reforma do governo apostado em implementar um sistema universal das pensões.

O dispositivo colocaria um termo a quarenta e dois sistemas diferentes e definiria a idade da reforma para os 64 anos, contra 62 actualmente.

Um programa que é contestado nomeadamente pelos sindicatos dos transportes que deixam a circulação de metros, comboios, eléctricos e autocarros praticamente paralisada, nomeadamente, em Paris.

Os sindicatos reformistas apelam também à greve nesta terça-feira e a manifestações.

O governo e os sindicatos acusam-se mutuamente da responsabilidade de uma paralisia eventual do país durante o Natal, já na próxima semana.

Ministro da Economia critica maquinistas

Entretanto, o ministro francês da Economia, Bruno Le Maire, exortou hoje os camionistas a não bloquear os comboios por ocasião das festas de fim de Ano.

Bloquear os comboios por altura das férias de Natal "não está à altura dos camionistas e da história da solidariedade dos camionistas", sublinhou o ministro na televisão BFMTV.

Bruno Le Maire, Ministro francês da Economia sobre greve nos transportes público

"Estamos a refundar o nosso sistema de pensões, no interesse de todos. Logo, desejo, do fundo do coraçao, que reencontremos o caminho da negociação e a via da discussão.

"O bloqueio dos comboios, e dirijo-me, aos maquinistas, não está à altura da história dos maquinistas, não está à altura da história da solidariedade dos maquinistas, que maquinistas possam impedir milhões de franceses a partir de férias de Natal, quando muitos deles fizeram a reserva dos bilhetes de viagem há meses para se encontrarem, na alegria, com os pais e avós e que serão forçados a ficar em casa ou ter de se embrenhar com os seus carros nas estradas para após várias horas de engarrafamento tentarem chegar aos seus destinos.

Digo, portanto, aos ferroviários que tal não está à altura da história que têm. Não esta à altura daquilo que são e não esta à altura daquilo que são aos caminhos de ferro franceses, logo, durante as férias de Natal, os cmboios têm de circular."

Reagindo às declarações do ministro, Fabien Roussel, secretário nacional do partido comunista, denunciou "uma chantagem inadmissível" de Bruno Le Maire.

Também Manon Aubry, da França Insubmissa, denunciou o "governo que aposta no apodrecimento do movimento social quando a sua responsabilidade devia ser desbloquear a situação".