Décimo terceiro dia de greves e manifestações em França

Os franceses voltaram às ruas esta terça-feira pelo décimo terceiro dia consecutivo de manifestações e greves para denunciar a reforma do sistema de pensões que o Presidente Macron quer implementar conforme prometeu durante a sua campanha eleitoral.

Publicidade Continuar a ler

Décimo terceiro dia de greves e manifestações em Paris e noutras cidades de França contra a reforma sobre a aposentadoria com os sindicatos decididos a pôr de joelhos o governo que replica estar determinado.

Esta tarde havia mais de 250.000 manifestantes nas ruas de 50 cidades em França segundo a polícia, um número que será duplicado pelos sindicatos.

A 5 de dezembro, primeiro dia de greve houve mais de 800.000 pessoas nas ruas em todo o país, número que caiu para 339.000 no dia 11 de dezembro.

São maquinistas, professores, funcionários, advogados, magistrados entre outras profissões que estão a denunciar o novo sistema universal de pensões, projecto emblemático do Presidente Macron.

Os manifestantes querem fazer o governo ceder sobretudo depois da demissão de Jean-Paul Delevoye, que era o responsável desta reforma e que é suspeito de conflito de interesses.

A manifestação de hoje é tida como decisiva com milhares de pessoas nas ruas de Paris a pedir a demissão do Presidente francês, Macron.

Guilherme Monteiro, acompanhou o movimento de protesto em Paris.

Guilherme Monteiro, reportagem greve nos transportes em Paris

A polícia acabou por intervir para dispersar os manifestantes ao final da tarde, eis o relato do fim do protesto com Guilherme Monteiro.